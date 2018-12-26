طالب يحاول قرصنة موقع جامعة الحدود الشمالية للتلاعب في النتائج.. وفريق تقني يتصدى له

تعرضت جامعة الحدود الشمالية لمحاولة قرصنة البوابة الإلكترونية للجامعة بقصد التلاعب في نتائج الطلاب والطالبات، فيما تصدّى فريق متخصص من عمادة تقنية المعلومات بالجامعة لمحاولات الاختراق.
وأوضح المشرف على العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، الدكتور مفضي الشراري، أن بوابة الجامعة الإلكترونية تعرضت لمحاولات قرصنة واختراقات لأنظمتها بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات الخدمة الأكاديمية، مؤكدا فشل هذه المحاولات بعد التصدي لها.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر وفقا لـ”الرياض”، أن محاولة اختراق البوابة الإلكترونية للجامعة جاءت من قبل حساب طالب بها كان يستهدف نظام الخدمة الأكاديمية للتلاعب في نتائج الطلاب.
وأكدت أن عمادة تقنية المعلومات بالجامعة تصدت للمحاولة من خلال عدد من الإجراءات لتأمين الأنظمة، وحثّت جميع العاملين في الجامعة على تغيير أرقامهم السرية عن طريق الخدمة الذاتية في قائمة الخدمات الإلكترونية على بوابة الجامعة.