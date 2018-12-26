سلّم وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الأربعاء، “فيلا” من دورين مقدّمة من برنامج “سكني”، للمواطن سلطان القرشي، ضمن مشروع “الواجهة” الواقع في أرض الوزارة بمدينة الدمام.
ويضم مشروع “الواجهة” 574 فيلا متنوعة النماذج، تبدأ أسعارها من 595 ألف ريال، وبمساحات مسطّح بناء تتراوح بين 251 و326م2، مبنية بطرق غير تقليدية تمتاز بجودتها وملاءمتها للبيئة المحلية، إضافة إلى سعرها المناسب وسرعة تنفيذها.
ويستغرق بناء الوحدة السكنية الواحدة ضمن المشروع 48 ساعة فقط، متضمنة جميع الخطوات اللازمة، التي تشمل الأعمال الإنشائية، وأعمال الموقع العام، والتشطيبات الكهروميكانيكية، والتشطيبات المعمارية.
من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة “الحاكمية” المنفّذة للمشروع، خالد الدويش، بأن الشركة تنتهج سرعة التنفيذ للوحدة السكنية الواحدة، حيث لا تستغرق أكثر من يومين، دون التأثير على الجودة.
وكانت الوزارة قد كشفت أمس (الثلاثاء) عن أول منزل مبني باستخدام تقنية “Modular Concrete” خلال يومين فقط، حيث بدأ العمل به صباح يوم الأحد الماضي، وكشف عنه مكتملاً صباح يوم أمس (الثلاثاء) على أرض وزارة الإسكان شمال مدينة الرياض.
وفق “أخبار 24”.