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أخبار محلية > بعد إطلاق خدمة “التزام”.. “الخدمة المدنية” تختصر مدة إجراءات تقاعد الموظف من 3 أشهر إلى يوم واحد
26/12/2018   8:15 م

بعد إطلاق خدمة “التزام”.. “الخدمة المدنية” تختصر مدة إجراءات تقاعد الموظف من 3 أشهر إلى يوم واحد

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كشف وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي، المهندس فيصل باخشوين، أن إنهاء إجراءات خدمة الموظف، سواء بالتقاعد أو بالاستقالة، لن يستغرق أكثر من يوم واحد، بعد أن كانت تُنفَّذ في غضون 3 – 4 أشهر في السابق.

وأوضح باخشوين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يا هلا” الذي يبَث على قناة “روتانا خليجية”، أمس الثلاثاء، أن وزارة الخدمة المدنية أكملت الربط الإلكتروني بقواعد البيانات المركزية لوزارة العدل، عبر خدمة “التزام”، التي تهدف إلى تحقيق الربط الإلكتروني بينها وبين قواعد البيانات المركزية للجهات الحكومية لتبادل بيانات الموارد البشرية وتصحيحها، وتسهم بشكل كبير في تحسين وتسريع إجراءات العمل، ومنها إجراءات التقاعد للموظف على سبيل المثال لا الحصر. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن خدمة التزام تم إطلاقها بالفعل، وهي تمكّظها وأنشطتها بشكل أفضل.

بعد إطلاق خدمة “التزام”.. “الخدمة المدنية” تختصر مدة إجراءات تقاعد الموظف من 3 أشهر إلى يوم واحد

أخبار محلية
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