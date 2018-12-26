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أخبار محلية > “إمارة الرياض”: ضبط وافد يدّعي العلاج بالرقية الشرعية ومضاعفة الأموال بطرق باطلة
26/12/2018   8:13 م

“إمارة الرياض”: ضبط وافد يدّعي العلاج بالرقية الشرعية ومضاعفة الأموال بطرق باطلة

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أعلنت إمارة منطقة الرياض، اليوم (الأربعاء)، عن ضبط أحد الوافدين يدّعي العلاج بالرقية الشرعية وجلب ومضاعفة الأموال بطرق باطلة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة أنه بناءً على ما ورد من معلومات مؤكدة عن قيام أحد الوافدين بادعاء الرقية الشرعية وادعاء جلب ومضاعفة الأموال بطرق باطلة واستنزاف مبالغ طائلة من أحد المواطنين بمبلغ وقدره (180 ألف ريال)، فقد تمكنت اللجنة الميدانية لمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط الوافد وإحالته للنيابة العامة.

وأضاف أن هذه القضية تأتي بناءً على توجيهات أمير المنطقة ونائبه لبذل الجهود المضاعفة للجنة المركزية واللجنة الميدانية في التقصي ومتابعة المخالفين وضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

وحذّرت الإمارة كل من تسول له نفسه للقيام بمثل هذه الممارسات المخالفة بأنه سيتم التعامل معه بكل حزم، وفي الوقت نفسه تحذر من الانخداع بهؤلاء أو تصديقهم أو التعامل معهم.

“إمارة الرياض”: ضبط وافد يدّعي العلاج بالرقية الشرعية ومضاعفة الأموال بطرق باطلة

أخبار محلية
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