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اخبار رياضية > مصادر: “المنازعات” تُلزم أندية الهلال والنصر والاتحاد والشباب بـ25 مليون ريال
26/12/2018   1:57 م

مصادر: “المنازعات” تُلزم أندية الهلال والنصر والاتحاد والشباب بـ25 مليون ريال

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كشفت مصادر، أن غرفة فض المنازعات باتحاد الكرة أصدرت أحكاماً ألزمت فيها أندية الهلال والنصر والاتحاد والشباب بسداد ما جملته 25 مليون ريال، في قضايا مالية، مضيفة أن هناك قضايا أخرى لم تبت الغرفة فيها بعد.

وبحسب المصادر ذاتها، وفقاً لـ”الرياضية”، فإن النصر مطالب بسداد نحو 15 مليون ريال لحارسه عبدالله العنزي وفسخ عقده الذي يمتد منتصف الموسم المقبل، وذلك وفق حكم قابل للاستئناف أصدرته غرفة فض المنازعات، فيما ألزم حكمٌ آخر الهلال بدفع 4 ملايين كمستحقات للاعبه السابق ولاعب الوحدة حالياً عبدالله الزوري.

وفيما ينتظر أن تلزم المنازعات نادي الشباب بدفع باقي مستحقات لاعبه السابق ولاعب الاتحاد الحالي حسن معاذ، ينتظر أن تصدر حكماً يلزم نادي الاتحاد بدفع نحو 5.5 مليون ريال يطالبه بها لاعب الفريق السابق أحمد العوفي، في حين أن لجنة فض المنازعات بصدد إصدار أحكام في قضايا أخرى.

مصادر: “المنازعات” تُلزم أندية الهلال والنصر والاتحاد والشباب بـ25 مليون ريال

اخبار رياضية
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