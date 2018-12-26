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اخبار رياضية > في الجولة 14.. “أفضل مدرب ولاعب وجمهور” تذهب لمدرب القادسية والسومة وجمهور الاتحاد
26/12/2018   1:56 م

في الجولة 14.. “أفضل مدرب ولاعب وجمهور” تذهب لمدرب القادسية والسومة وجمهور الاتحاد

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ذهبت جائزة أفضل لاعب في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى محترف الأهلي اللاعب السوري عمر السومة، الذي يحقق الجائزة لأول مرة هذا الموسم، بعد أن سجل 3 أهداف في مرمى الهلال.

فيما حصد المدير الفني لفريق القادسية البلغاري إيفابيلو بيتفا جائزة أفضل مدرب في الجولة، وذلك بعد أن حقق فريقه الفوز على فريق التعاون وحقق ثلاث نقاط، في حين حاز جمهور نادي الاتحاد للمرة الرابعة على جائزة أفضل جمهور في الجولة.

يذكر أن الفائزين بجائزة أفضل مدرب وأفضل لاعب يحصلان على 10 آلاف ريال لكل منهما بالإضافة لدرع تكريمي، بينما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي. وفق “أخبار 24”.

في الجولة 14.. “أفضل مدرب ولاعب وجمهور” تذهب لمدرب القادسية والسومة وجمهور الاتحاد

اخبار رياضية
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