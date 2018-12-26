فالديفيا وكارليتو يتقدمان قائمة المغادرين في الاتحاد

كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن اقتراب إدارة الاتحاد من حسم عدد من الصفقات الأجنبية خلال اليومين المقبلين، لتدعيم صفوف الفريق الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية، رغبة في كسب الوقت وإتاحة الفرصة للمنضمين حديثاً للتأقلم مع بقية زملائهم في المجموعة.
وبحسب المصدر، فإن التعاقدات التي تعتزم الإدارة حسمها ستشكل العمود الفقري للفريق، حيث تتمثل في: حارس للمرمى، ومدافع، ومحور دفاعي، ومهاجم، مرجحاً كذلك أن تشمل التعاقدات صانع ألعاب، في حالة رغبة المدرب بيليتش في تدعيم المركز ذاته.
وأوضح المصدر وجود رغبة اتحادية في الإبقاء على الرباعي: التشيلي كارلوس فيلانويفا، والمغربي كريم الأحمدي، والأسترالي ماثيو جورمان، إلى جانب أحد اللاعبين البرازيليين روماينهو وجوناس دي سوزا، بينما يرجح أن يتصدر الثنائي البرازيلي فالديفيا وكارليتو قائمة المغادرين من الكتيبة الصفراء.
وواصل فريق الاتحاد استعداداته لمواجهة فريق الاتفاق السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتنفس المدرب الكرواتي بيليتش الصعداء بعودة الثنائي باجندوح وبيزيتش، حيث عاد جمال باجندوح للتدريبات الجماعية بعد تحسن إصابته التي تعرض لها أمام النصر، كما عاد الصربي بيزيتش إلى جدة بعد إنهائه للبرنامج العلاجي من الإصابة الذي خضع له خارج المملكة، تمهيداً للمشاركة التدريجية في تدريبات الفريق.
وضم مدرب الاتحاد إلى تحضيرات تدريبات الفريق الجماعية الظهير محمد ريمان، بعد أن ظل طوال الشهر الماضي مع الفريق الرديف، وركز المدرب بيليتش، خلال الحصة التدريبية أمس، على الجوانب الفنية، بعد أن عكف على دراسة جوانب القوة والضعف بمنافسه الاتفاق الأيام الماضية.
وشرع المدرب بيليتش، خلال المران أمس، في رسم المنهجية التكتيكية التي يعتزم الدخول بها لمواجهة الاتفاق، بعد وقوفه على جاهزية لاعبيه، حيث حرص على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية خلال المناورة التي اختتم بها المران.
وتواصلت المساعي الإدارية لدعم الفريق، بالوجود على مقربة من اللاعبين في التدريبات الجماعية. وعقد لؤي ناظر، رئيس نادي الاتحاد، بحضور نائبه حمد الصنيع، اجتماعاً مع المدرب بيليتش قبل انطلاق المران، حيث ناقش الاجتماع الاستعدادات المتعلقة بمواجهة الاتفاق، والاحتياجات الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.
وواصلت جماهير الاتحاد حصد النجومية، بتحقيقها الأكثر حضوراً في الجولة الـ14، بـ50376 مشجعاً، في مواجهة فريق النصر الماضية، رغم النتائج غير المرضية التي خرجت بها المباراة. من جهة أخرى، وتجسيداً للدور الاجتماعي لنادي الاتحاد، قام المحترف المغربي كريم الأحمدي، ومسؤول العلاقات العامة بالنادي خالد باريان، صباح أمس، بزيارة الطفل الاتحادي عبد الله الغامدي الذي يرقد بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وقدم الأحمدي قميصه الخاص للطفل، وتمنى له الشفاء.