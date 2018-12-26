النصر السعودي يتحرك لضم مهاجم بنفيكا

تقدم نادي النصر السعودي بعرض رسمي، إلى نظيره بنفيكا البرتغالي، للتعاقد مع المهاجم البرازيلي جوناس أوليفيرا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
يأتي ذلك بناء على توصية من المدرب البرتغالي المؤقت للنصر، هيلدر كريستوفاو، الذي لعب لفترة لصالح بنفيكا.
وكان النصر قد حاول الحصول على خدمات جوناس أوليفيرا، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، مقابل 6 ملايين يورو بعقد لمدة عامين، لكن بنفيكا تمسك ببقاء اللاعب.
وكان جوناس محور الصراع بين قطبي الرياض، النصر والهلال الصيف الماضي، إذ حاولت إدارة الزعيم، التعاقد معه بواسطة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس وعلاقاته مع مسؤولي بنفيكا، لتحويل مسار الصفقة لحامل لقب الدوري السعودي للمحترفين في آخر موسمين. وفق “كووورة”.
يشار إلى أن جوناس أوليفيرا يبلغ من العمر 34 عامًا، ويمتلك قدرات تهديفية كبيرة، وسجل 6 أهداف هذا الموسم في الدوري البرتغالي حتى الآن.
وأحرز جوناس، في الموسم الماضي، 34 هدفًا خلال 30 مباراة مع بنفيكا في الدوري البرتغالي، كما سبق له خوض التجربة مع فالنسيا وجريميو وسانتوس.