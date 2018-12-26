نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > سعود الحربي: اتفقنا مع فوزير ..و لم نتفاوض مع الأهلي حول انتقال حسين عبدالغني
26/12/2018   1:54 م

سعود الحربي: اتفقنا مع فوزير ..و لم نتفاوض مع الأهلي حول انتقال حسين عبدالغني

+ = -
768

أوضح سعود الحربي، رئيس مجلس إدارة أحد، أن النادي قد حصل على موافقة اللاعب المغربي محمد فوزير، المملوكة بطاقته للنصر، كما أكد بأن المخضرم حسين عبدالغني باق في مع الفريق وسيحترم عقده.

وقال رئيس أحد في مقابلة مع “في المرمى”: الحظ السيء لازمنا كثيراً في الدوري حتى أمام الكبار، ونعمل على بقاء الفريق في البطولة.، فأحد ينتظر الدعم الكبير أسوة بالأندية الأخرى.

وأردف الحربي حول تعاقدات الفريق للفترة الشتوية وقال: اتفقنا مع المغربي محمد فوزير ونتفاوض مع حارس محلي، وحسين باق مع أحد ولم أتحدث مع ماجد النفيعي حول ذهاب عبدالغني إلى الأهلي، وإن كان يود حسين عبد الغني الذهاب إلى الأهلي سنناقشه.وفق “العربية نت”.

سعود الحربي: اتفقنا مع فوزير ..و لم نتفاوض مع الأهلي حول انتقال حسين عبدالغني

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885019434.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.