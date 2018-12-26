تمكنت مواطنة مسنة، من صناعة أكبر علم للمملكة من السدو بطول 5 أمتار، استغرق منها نحو 7 أشهر من العمل المتواصل، لتجذب به أنظار زوار جناح منطقة الجوف المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33”.
وأعربت المواطنة صانعة السدو مزيفة عجلان الشمري، عن فخرها بتمكنها من عرض أكبر علم للمملكة من السدو للمرة الأولى بالمهرجان الذي تشارك فيها للمرة الثامنة.
وقالت إنها تعمل في الصناعات التراثية المتجددة مثل الكروشيه، وتزاول تلك المهنة التي ورثتها عن والدتها منذ 40 عاما.
يذكر أن جناح الجوف بالمهرجان يشهد تنوعا كبيرا في المقتنيات التي تعكس الصورة التاريخية والتراثية للجوف، فضلاً عن تقديمه فنوناً شعبية شهيرة كعزف الربابة وألحاناً شمالية مميزة.
وفق “أخبار 24”.