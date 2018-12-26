شرطة الرياض تطيح بـ5 مواطنين ارتكبوا 17 جريمة سطو مسلح

أطاحت شرطة منطقة الرياض بـ5 مواطنين، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا جريمتي سطو مسلح على سوق تجارية ومطعم للوجبات السريعة، ما أسفر عن تعرض أحد العاملين لعيار ناري في الظهر، وسرقة أكثر من 12 ألف ريال.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري التي نفذتها شرطة الرياض، أسفرت عن توفر أدلة لتورط 5 مواطنين في جرائم سطو مسلح على سوق تجارية ومطعم وجبات سريعة بحي الشهداء بالرياض. وفق “أخبار 24”.
وبمتابعة المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم، عثر بحوزتهم على كمية من المسروقات، وأسلِحة نارية تتمثل في مسدسين وبندقية، كما أقروا خلال التحقيق معهم بارتكاب 17 عملية سرقة وسطو مسلح، فجرى إيقافهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة