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أخبار محلية > تفاوض بنكي الأهلي والرياض خطوة نحو إيجاد كيانات مالية عملاقة عبر الاندماجات
26/12/2018   1:50 م

تفاوض بنكي الأهلي والرياض خطوة نحو إيجاد كيانات مالية عملاقة عبر الاندماجات

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أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن رؤية 2030 تتطلب إيجاد كيانات مالية عملاقة، وأن الاندماجات ستخلق مثل هذه الكيانات التي تستطيع التعامل مع متطلبات وحاجات الرؤية.

وجاء توضيح حافظ، وفقاً لـ”عكاظ”، في معرض تعليقه على توجه بنكي الرياض والأهلي نحو الاندماج، حيث أوضح أن اندماج بنكي الرياض والأهلي لا زال في مرحلة التفاوض المبدئي، وأن هذا التفاوض ستعقبه دراسات معمقة لإتمام الاندماج من عدمه، مضيفاً أن الاندماج بحاجة إلى موافقات رسمية.

وكان البنك الأهلي أعلن في بيان رسمي أصدره الإثنين الماضي، أنه شرع في مفاوضات مبدئية مع بنك الرياض لدراسة إمكانية اندماج البنكين، مبيناً أن التفاوض حول الاندماج جاء بناء على قرار من مجلس إدارة البنك.

تفاوض بنكي الأهلي والرياض خطوة نحو إيجاد كيانات مالية عملاقة عبر الاندماجات

أخبار محلية
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