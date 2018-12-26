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أخبار محلية > بالصور.. فتحة سقف تنقذ حياة شاب من الموت غرقاً بعد سقوط سيارته في مصرف زراعي بالأحساء
26/12/2018   1:49 م

بالصور.. فتحة سقف تنقذ حياة شاب من الموت غرقاً بعد سقوط سيارته في مصرف زراعي بالأحساء

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أنقذت العناية الإلهية مواطنا شابا من الموت غرقا، بعد أن سقطت سيارته في مصرف زراعي بالأحساء، وتمكن من الخروج عبر فتحة سقف السيارة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى أول أمس (الإثنين)، عندما فوجئ المواطن الشاب (22 عاما)، بانحراف سيارته عن مسارها أثناء سيره، وسقوطها في المصرف وقيام المياه بجرفها، بينما استطاع الشاب الخروج من السيارة بعد تعطلها عبر فتحة السقف.

ووقف الشاب أعلى السيارة وطلب المساعدة من سالكي الطريق الذين أنقذوه، واتصلوا بالدفاع المدني الذي حضر وأخرج السائق دون أن يُصيبه مكروه وباشر الحادث  وأخرج السيارة.

الحدث

الحدث

الحدث

الحدث

الحدث

الحدث

الحدث

الحدث

الحدث

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. فتحة سقف تنقذ حياة شاب من الموت غرقاً بعد سقوط سيارته في مصرف زراعي بالأحساء

أخبار محلية
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