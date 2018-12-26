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أخبار الخرج > الفريق الصحي بمركز السيح يقوم بزيارة لفرع وزارة الزراعة بالخرج
26/12/2018   1:47 م

الفريق الصحي بمركز السيح يقوم بزيارة لفرع وزارة الزراعة بالخرج

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قام صباح اليوم الأربعاء الفريق الصحي بمركز صحي السيح بزيارة فرع وزارة الزراعة بمحافظة الخرج و تم تطعيم المنسوبين بلقاح الانفلونزا الموسمية.

الفريق الصحي بمركز السيح يقوم بزيارة لفرع وزارة الزراعة بالخرج

أخبار الخرج
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