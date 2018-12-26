أفتى أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم الشيخ خالد المصلح، بجواز رسم الفتيات والسيدات “التاتو” على أجسادهن، شريطة ألا يكون طبقة على الجلد وإنما يكون على شكل صبغة تستمر لفترة معينة.
وقال المصلح في رده على استفسار عبر برنامج “يستفتونك” الذي يعرض على قناة “الرسالة”، بشأن مدى شرعية رسم التاتو أو الوشم، إنه فيما يتعلق بالوشم الذي يحقن تحت الجلد سواء أن يخرج دماً أو لا فهذا غير جائز طبقاً لقول النبي محمد “لعن الله الواشمة والمستوشمة”.
وأضاف أنه إذا كان الوشم أو ما شابه عبارة عن صبغة وتمت معالجته بطريقة معينة حتى يبقى لفترة طويلة دون أن يكون طبقة على الجلد تحول بين الماء والجلد ولكنه يلون الجلد فقط، فهذا جائز وليس له ضرر.
وفق “أخبار 24”.