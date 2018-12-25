مواطنة تعتدي على موظفة في جمرك جسر الملك فهد بعد العثور على مشروبات كحولية

أحال مفتشو جمارك جسر الملك فهد مواطنة وزوجها عائدين من مملكة البحرين لشرطة الجسر، لاعتداء الزوجة على موظفة الجمارك أثناء تفتيشها في القسم النسوي بالجمارك.
وأوضح متحدث الجمارك عيسى العيسى، وفقاً لـ”سبق”، أنه تم العثور على مشروبات كحولية عند إجراءات التفتيش لمركبة بلوحات سعودية يقودها مواطن وزوجته، فيما تمت إحالة الزوجة لقسم التفتيش النسائي.
وتابع العيسى قائلًا: “أثناء إحالة المواطنة إلى القسم النسوي قامت بالاعتداء على المفتشة الجمركية، دون أي تلفيات في المكتب، حيث تم طلب الجهات الأمنية، التي أحالتهما لشرطة جسر الملك فهد؛ لإكمال واتخاذ اللازم”.