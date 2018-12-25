“الصندوق العقاري” يقدم خدماته لزوار “الجنادرية 33.. ولاء ووفاء”

يشارك صندوق التنمية العقارية ضمن جناح وزارة الإسكان في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33..ولاء ووفاء”، وبين المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي أن مشاركة الصندوق تهدف للتعريف ببرنامج “القرض العقاري”، ومساراته الخمسة، والتي تشمل “شراء وحدة سكنية جاهزة، وشراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ، والبناء الذاتي، والتمويل برهن العقار، و دعم التمويل العقاري القائم.”
وأضاف أن الصندوق سيقدم لزوار “الجنادرية 33″، تعريف شامل بمنظومة الحلول التمويلية والخدمات المتكاملة التي أطلقها الصندوق ضمن إطار برنامج “القرض العقاري”، منها على سبيل المثال: “القسط المرن”، و”برنامج الضمانات”، وخدمة “المستشار العقاري”، و”تمويل المتقاعدين”، و”خفض الدفعة المقدمة إلى 5%”، وخدمة “عجلها”، وخدمة “اعرف دورك”، ومبادرة “القروض السكنية للعسكريين في الخدمة”. وفق “أخبار 24”.
ومن الخدمات التنفيذية التي يحرص الصندوق على تقديمها في مهرجان “الجنادرية 33″، خدمة “المستشار العقاري”، والتي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيد، وتحليل شامل لحالته الائتمانية، لمساعدته على معرفة أفضل العروض الملائمة له قبل توجهه الى الجهات التمويلية، مما يسهل عليه اتخاذ قراراته المناسبة لتملك مسكنه الأول.
وحث “العصيمي” المستفيدين على تحديث بياناتهم عبر منصة “العقاري” بالمهرجان، لتسهيل عملية التواصل معهم، وتقديم الخدمات لهم بما ييسر رحلة حصولهم على تمويلهم العقاري.
وأضاف: المهرجان الوطني للتراث والثقافة، يسهم في تعزيز عملية التواصل المباشر بين صندوق التنمية العقارية والمستفيدين، كما يعد فرصةً سانحةً للإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم حيال القرض العقاري.