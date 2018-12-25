وزير العمل يصدر قراراً بتوطين منافذ البيع في محلات العطور والبخور والأقمشة

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اليوم الثلاثاء، قراراً بتوطين منافذ البيع في نشاطي: بيع العطور والعود والبخور بكافة أنواعها ومشتقاتها، وبيع الأقمشة بكافة أنواعها.
ونصّ القرار على أن يتم توطين منافذ البيع في النشاطين المذكورين بنسبة 70% وفق المعايير الواردة في الدليل الإرشادي لتوطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً.
وكانت الوزارة قد أعلنت في يناير 2018 توطين العمل في منافذ البيع في 12 نشاطاً تجارياً ومهنة.
وتم تنفيذ القرار بالفعل في نشاطات (محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة -أطفال ورجالية-، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية)، ثم أنشطة (محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات). حسب “أخبار 24”.
ومن المقرر بدء توطين منافذ البيع في الـ4 أنشطة المتبقية (الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات)، مطلع شهر جمادى الأولى المقبل.