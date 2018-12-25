المحكمة العمالية تلزم شركة خاصة بتعويض موظف سعودي فصلته تعسفياً بمليون ريال

أصدرت المحكمة العمالية بالرياض حكماً بإلزام شركة بتعويض مواطن كان يعمل لديها وفصلته تعسفياً بمبلغ مليون ريال، مع إلزامها بسداد مكافأة نهاية الخدمة والرواتب المتأخرة.
وكان مواطن تقدم بدعوى للمحكمة العمالية في الرياض، أفاد فيها بأن شركة خاصة كان متعاقداً للعمل معها كموظف لمدة 3 سنوات، أقدمت على فصله تعسفياً بعد مرور 4 أشهر، مطالباً بتعويضه بمبلغ مليون ريال، وإلزام الشركة بسداد كافة مستحقاته المالية.
وأصدرت المحكمة حكمها في ظل غياب ممثل الشركة رغم إبلاغ الشركة بموعد الجلسة إلكترونياً، واستندت في حكمها بتعويض الموظف المفصول بمليون ريال، لكون العقد المبرم بين الطرفين ينص على تعويض الموظف بمليون ريال في حال فصله تعسفياً.وفق “أخبار 24”.