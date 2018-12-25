بدأ قبل 38 عاماً من الآن استخدام السجاد في كساء أرضية المسجد الحرام بمكة المكرمة، وكان يُصنع خارج المملكة قبل أن يتم تصنيعه في المملكة ابتداءً من العام 1420 هـ.
ومرت عملية استيراد السجاد في الحرم وفق ما رصدته “أخبار24” بعدة مراحل:
المرحلة الأولى: ابتداءً في العام 1402 حتى عام 1409، وتم استيراده من بلجيكا (اللون أحمر).
المرحلة الثانية: ابتداءً في العام 1409 حتى عام 1416، وتم استيراده من ألمانيا (اللون أحمر).
المرحلة الثالثة: ابتداءً في العام 1416 حتى عام 1420، وتم استيراده من لبنان (اللون أحمر).
المرحلة الرابعة: ابتداءً في العام 1420 حتى عام 1434، وتم تصنيعه محلياً (اللون أحمر).
المرحلة الخامسة: ابتداءً في العام 1434 حتى الآن، وتم تصنيعه محلياً (اللون أخضر).
وتقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي متمثلة في إدارة النظافة والفرش بالمسجد بالحرام بالإشراف المباشر لخدمات السجاد بكامل تفاصيله من غسل وكنس وتعطير، وتغيير المتهالك منه عند الحاجة، إضافة إلى تغيير كافة السجاد بالمسجد الحرام خمس مرات في السنة.
وفق “أخبار 24”.