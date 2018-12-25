صاحب عربة “الفود ترك” يعتزم مقاضاة مصور الفتاتين ويؤكد أن الجهات الأمنية تبحث عنه

أكد محسن البراهيم صاحب عربة “الفود ترك” التي انتشر مقطع فيديو للفتاتين العاملتين بها على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، أنه سيقاضي مصور المقطع، بعدما تدهورت الحالة النفسية للفتاتين (وهما من خريجات الثانوية) إثر تداول الفيديو وما صاحبه من تعليقات.
وقال البراهيم بحسب “المدينة” إن الجهات الأمنية تبحث عن الشخص مصور المقطع لإلقاء القبض عليه، تمهيداً لإحالته للنيابة العامة ومن ثم للمحكمة الجزائية، مشدداً على أنه لن يتنازل عن مقاضاته.
وكان أحد الأشخاص قام بتصوير فتاتين أثناء بيعهن على عربة “فود ترك”، ورافق التصوير بتعليقات على لباسهما وطريقة عملهما، وتداول مغردون المقطع بشكل واسع الأسبوع الماضي، مطالبين بضبط مصوره واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.