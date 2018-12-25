بعد مرور 3 سنوات.. جزائية الرياض تصدر حكماً قطعياً في قضية تيدرات

أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمها النهائي بحق “مجموعة الذياب” في قضية التيدرات الشهيرة، والذي تضمن إلزام المجموعة بإعادة حقوق 11968 متضرراً بعد إضافة 2500 متضرر إلى صك الحكم.
كما تضمن صك الحكم الذي جاء في 500 صفحة إحالة الحكم إلى قضاء التنفيذ، بالإضافة لحبس المنفذ ضده لحين سداد حقوق المتضررين.
وكانت القضية بدأت قبل 3 سنوات، عندما تقدم عدد من المواطنين والمقيمين بشكاوى، تفيد أن أحد المستثمرين استولى على أموالهم بالتعاقد معهم لبيعهم “تيدرات” صناديق شاحنات مقابل 75 ألف ريال للصندوق الواحد، على أن يستأجرها منهم بواقع 4 آلاف ريال في الشهر. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت المحكمة أنها أصدرت حكمها في وقت سابق إلا أن بعض المتضررين لم ترد أسماؤهم في صك الحكم، ما دفع المحكمة لإعلان قائمة جديدة بالمتضررين بعد استقبالها مستندات تثبت أحقية الذي لم ترد أسماؤهم في الصك، ومن ثم أضافتهم في الصك وأصدرت قرارها الجديد.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار أعلنت عقب توارد العديد من الشكاوى ضد “مجموعة الذياب” أنها أغلقت المكتب الرئيسي للمبيعات التابع للمجموعة، وبعد عدم التزام المستثمر بتعهداته للوزارة.