أُميط اللثام عن المنزل الذي تم بناؤه على أيدي مهندسين سعوديين باستخدام تقنية “Modular Concrete” خلال يومين فقط، حيث بدأ العمل به صباح أول أمس الأحد، وكشف عنه مكتملاً صباح اليوم الثلاثاء على أرض وزارة الإسكان شمال مدينة الرياض.
تقوم فكرة المشروع على إنشاء وحدات سكنية بأحدث أساليب تقنيات البناء باستخدام خرسانة مسبقة الصب بطرق حديثة، إذ تتم معظم أعمال البناء داخل المصنع، ومن ثم يتم نقلها إلى أرض المشروع لإكمال عملية التركيب، مع توفير خاصية العزل الحراري ومقاومة الحريق.
ويأتي تنفيذ المنزل في إطار خطة تسريع عمليات البناء وتملّك المواطنين وحدات سكنية تمتاز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية، إلى جانب تحفيز الاعتماد على تقنيات البناء وتوطين صناعتها في المملكة.
وتفقّد وزير الإسكان ماجد الحقيل ونائب وزير الطاقة المهندس عبدالعزيز العبدالكريم ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت، المنزل، واطلع خلال زيارته للموقع على تفاصيل التنفيذ.
يذكر أن هذه التقنية تُطبق في الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أخرى، وتخطط الشركة المنفذة لها للتوسع في إنشاء عدة مصانع داخل المملكة والاعتماد على كوادر سعودية في التنفيذ.
وفق “أخبار 24”.