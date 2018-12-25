تسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة (58)، للعام 1438 / 1439 هـ، الذي يتضمن أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية والرقابة على الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم (الثلاثاء) في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري يرافقه عدد من مسؤولي الديوان.
وصرح الدكتور العنقري أن جملة المبالغ التي تم تحصيلها وتوريدها أو توفيرها للخزينة العامة خلال السنة المالية قاربت 9 مليارات ريال، بزيادة تفوق 4 أضعاف ما تم تحقيقه في العام المالي السابق، فيما بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها نحو 38 مليار ريال، بزيادة تقارب ضعفي ما تمت المطالبة بتحصيله في العام المالي السابق.
وأشار إلى أنه تم الربط إلكترونياً مع نحو (100) جهاز حكومي، ويجري العمل على إكمال الربط الإلكتروني مع كافة الجهات المشمولة برقابة الديوان.
وفق “أخبار 24”.