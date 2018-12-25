أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي للبطولة للموسم الجاري 2018/2019.
وتأهل لربع نهائي البطولة العربية، كلٌّ من (الهلال والأهلي – السعودية، الرجاء – المغرب، النجم الساحلي – تونس، مولودية الجزائر – الجزائر، المريخ – السودان، الاتحاد السكندري – مصر، الوصل – الإمارات).
وتبدأ مباريات الدور ربع النهائي بمواجهة الرجاء المغربي والنجم الساحلي في 26 يناير 2016، وتختتم بمباراة الأهلي السعودي والوصل الإماراتي يوم الإثنين 25 فبراير 2019.
وجاءت مواعيد مباريات ربع النهائي -ذهاباً وإياباً- على النحو الآتي:
وفق “أخبار 24”.