مهلة النصر تنتهي.. بواش أجب

تنتهي اليوم المهلة، التي منحتها إدارة نادي النصر للمدرب البرتغالي أندريه بواش؛ حيث يتطلب منه الرد النهائي سواء بقبول العرض لحسم التعاقد معه رسميا، أو رفضه ومن ثم البحث عن بديل آخر.
وكانت إدارة النصر قد قدمت عرضها لبواش لتدريب الفريق الأصفر موسما ونصفا مقابل 12 مليون يورو، منها أربعة ملايين يورو عن بقية الموسم الحالي، وثمانية ملايين يورو عن الموسم المقبل، وأمهلته خمسة أيام للرد عليها. وتسعى إدارة النصر إلى تفادي ما حدث مع مواطنه ليوناردو جارديم، الذي أخذ وقتا طويلا للتفكير في العرض، ثم وصوله إلى الرياض قبل أن يقابله بالرفض، ما حداها إلى الاتجاه إلى مواطنه روي فيتوريا، ثم إلى أندريه بواش.
ومن جهة ثانية، أشارت المصادر إلى أن إدارة النادي وضعت المدافع البيروفي كريستيان راموس أول الأسماء المغادرة في الفترة الشتوية المقبلة، حيث تسعى إلى جلب مدافع محلي، وحال التعثر في ذلك ستتجه إلى التعاقد مع بديل آسيوي لإدراج اسمه في دوري أبطال آسيا، التي سيشارك فيها النصر عبر الملحق الآسيوي؛ حيث سيقابل الفائز من آجمك الأوزبكي، وأستيكلول الطاجاكستاني. وفق “أخبار 24”.
وفنيا، عاود النصر أمس تدريباته بعد الإجازة التي منحت للاعبين أمس الأول، استعدادا للقاء الفتح في الجولة الـ 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، استهله المدرب البرتغالي كريستوفاو هيلدر باجتماع مع اللاعبين، موضحا لهم برنامجه التدريبي في الأيام المقبلة.
هذا ولم يشارك اللاعبين الأجانب في المران لمنحهم إجازة استثنائية لوجودهم خارج السعودية لقضاء إجازة قصيرة في اليومين الماضيين، باستثناء المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي توجه لأداء العمرة.
وركز على الجوانب اللياقية المتنوعة في بداية المران، بعدها طبق عددا من الجمل التكتيكية من خلال مناورة كروية قصيرة في منتصف الملعب.
ويطبق هيلدر اليوم تدريبات اليوم الكامل من خلال فترتين صباحية ومسائية يتخللها غذاء وراحة في معسكر النادي