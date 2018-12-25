الهلال يفاوض الإيطالي جوفينكو

تسعى ادارة الهلال الى التعاقد مع لاعبين أجنبيين اضافة الى المهاجم الاسباني سوريانو
وعلمت مصادر “الرياض” بأن الجهاز الفني بقيادة المدرب خورخي خيسوس طلب من ادارة الهلال التعاقد مع صانع الالعاب الايطالي سيباستيان جوفينكو صاحب الـ31 عاما الذي لعب لصالح يوفنتوس الايطالي مطلع عام 2013م.
وتبلغ قيمة اللاعب السوقية العالمية بما يقارب 15 مليون يورو حيث يلعب حاليا مع نادي تورنتو الامريكي وحقق معه ارقام مميزة حيث لعب 37 مباراة سجل منها 18 هدفا وصنع منها 14 هدفا.
يذكر ان الادارة تسعى ايضا لسد احتياج الفريق بصانع العاب لتعويض غياب لاعب الوسط عمر عبدالرحمن والذي تحتاج إصابته الى تأهيل لا يقل عن شهرين والتعاقد مع مدافع اسيوي الى جانب الاسباني بوتيا خلال الفترة الشتوية المقبلة.
من جانب اخر يعاود الفريق الاول تدريباته مساء اليوم “الثلاثاء” بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق لمدة يومين، وذلك استعدادا لمواجهة التعاون يوم الاحد المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة.