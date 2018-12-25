شاهد كيف أجاب ماجد عبدالله قبل 35 عاماً عن سؤال “من هو اللاعب الذي ينافسك”؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو قديم، يظهر لاعب النصر السابق ماجد عبدالله في لقاء تلفزيوني أجري قبل 35 عاماً وهو يجيب عن سؤال وجهه له الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.
ويوثق المقطع لحلقة من برنامج “تحت الأضواء” بمشاركة عدد من الضيوف، وسأل الأمير تركي بن طلال ماجد عبدالله خلال الحلقة مَن هو اللاعب السعودي الذي ترى أنه ينافسك.
فكانت إجابته هي “أتمنى أن جميع مهاجمي المملكة يتفوقون عليَّ”، مشيراً إلى أن المنافسة موجودة، لكن يجب على اللاعب ألا يفكر أن هناك من ينافسه ليحل مكانه. وفق “أخبار 24”.
برنامج تحت الأضواء قبل ٣٥ عاما pic.twitter.com/FSWCuwTOkW
— ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) 24 décembre 2018