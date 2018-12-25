طارق كيال : السومة متمسك بالبقاء في النادي الأهلي ويرفض الانتقال إلى أي فريق آخر

كشف الناقد الرياضي طارق كيال، حقيقة انتقال السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، إلى الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وترددت أنباء قوية، خلال الأيام القليلة الماضية، عن رغبة نادي الزمالك المصري، في التعاقد مع السومة “29 سنة”، في الميركاتو الشتوي، حيث يستعين المارد الأبيض، بأحد رجال الأعمال، من أجل حسم الصفقة.
وأكد كيال في تصريحات لبرنامج “الوقت الأصلي”، على أن السومة، متمسك بالبقاء في النادي الأهلي، ويرفض الانتقال إلى أي فريق آخر. وفق “أخبار 24”.
وأشار الناقد الرياضي، إلى أن المهاجم السوري المتألق، مستمر داخل قلعة الراقي، حتى نهاية عقده في 2021، حيث يعتبر نفسه ابن من أبناء هذا الكيان.