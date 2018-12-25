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أخبار محلية > وزير التجارة: دراسة لإعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة وإعلان النتائج خلال شهر
25/12/2018   1:49 م

وزير التجارة: دراسة لإعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة وإعلان النتائج خلال شهر

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أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أنه يجري دراسة إعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة، متوقعاً الإعلان عن نتائج هذه الدراسة في غضون شهر.

وأوضح أن الدراسة قد اكتملت وستعرض قريباً على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشيراً خلال مقابلة في برنامج “في الصورة” على “خليجية” أمس الإثنين، إلى أن الدراسة شاملة لكل الرسوم.

وشدد الوزير على أن الدراسة ستصب في مصلحة الوطن والمواطن، فإذا تطلبت المصلحة تثبيت المقابل المالي سيتم تثبيته. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن سياسة الدولة حالياً هو إبقاء المقابل المالي، ولكن تتم مراجعة الموضوع وتطوراته وعرض المرئيات على المجلس.

وزير التجارة: دراسة لإعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة وإعلان النتائج خلال شهر

أخبار محلية
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