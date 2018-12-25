“الشورى” يؤجل حسم ضوابط “زواج القاصرات”

ناقش مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس الإثنين توصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن الدراسة المتعلقة بزواج القاصرات، ووافق على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة آراء عدد من أعضاء المجلس حول الدراسة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، أن اللجنة أوصت بعدم وضع ضوابط على زواج القاصرات، فيما رأى عددٌ من أعضاء المجلس أهمية وضع ضوابط على زواج القاصرات، مؤكدين أن وضع الضوابط سيقلل من أضراره الصحية والاجتماعية.
وفي شأن آخر، صوت المجلس على توصية طالبت برفع سن التقاعد لجميع العسكريين بمختلف رتبهم لمدة 5 سنوات إضافية، مؤيداً رأي لجنة الإدارة والموارد البشرية، القائل بأن المؤسسة العامة للتقاعد لا تملك صلاحية تعديل نظام التقاعد العسكري. وفق “أخبار 24”.