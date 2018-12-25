“التجارة” تُشهر بشركة للأواني المنزلية لتنظيمها تخفيضات دون ترخيص

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة مختصة في تجارة الجملة والتجزئة في الأواني المنزلية والمعدنية بمدينة الدمام، وذلك بنشر مضمون حكم قضائي صادر بحقها، لعدم التزامها بشروط التراخيص الخاصة بالإعلان عن التخفيضات وتنظيمها.
وكانت فرق الرقابة الميدانية التابعة للوزارة بالدمام ضبطت خلال جولات تفتيشية مخالفات في أحد فروع الشركة المشار إليها في الدمام، تمثلت في إعلان وتنظيم تخفيضات بطريقة مخالفة للنظام دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وبعد إحالة الشركة إلى الجهات القضائية، أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام أحكاماً بحق الشركة ومديرها المسؤول، تضمنت الغرامة المالية، ونشر مضمون الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المدانين. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، داعيةً عموم المستهلكين للإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.