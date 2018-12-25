وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي نظيره التونسي ويوقعان مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس (الإثنين) بمقر الوزارة بمدينة الرياض، وزير الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية السيد محمد الطرابلسي، وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية.
ووقع مذكرة التفاهم عن حكومة المملكة العربية السعودية وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وعن حكومة الجمهورية التونسية وزير الشؤون الاجتماعية السيد محمد الطرابلسي، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في مجال التنمية الاجتماعية؛ وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.
وتؤسس المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في موضوعات من بينها؛ إشراك الاشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ورعايتهم وتأهيلهم وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتشجيع التعاون بين الجمعيات والمراكز العاملة في مجال رعاية الاشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تنظيم العمل الاجتماعي والتطوعي، ودعم الأسر محدودة الدخل ومكافحة الفقر، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال دعم المشاريع الصغيرة، ورعاية المسنين، والسياسات والبرامج المتعلقة بتمكين المرأة وحمايتها. وفق “أخبار 24”.
ويشمل إطار التعاون في المذكرة، تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات الدولية، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل. وشهد اللقاء جلسة مباحثات بين الوزيرين حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتقديم عرض مرئي عن محاور ومستهدفات رؤية المملكة في مجال التنمية والحماية الاجتماعية، وجهود وبرامج الوزارة من أجل تنمية المجتمع وتمكين أفراده وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم. حضر اللقاء وتوقيع المذكرة، نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، ونائب الوزير للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، ومن الجانب التونسي سفير تونس لدى المملكة السيد لطفي بن قايد، ومستشار الوزير السيد محمد أحمد القابسي ومدير التعاون الدولي والعلاقات الخارجية السيدة فريال غراب.