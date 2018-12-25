الرويلي عن انسحابه من “اتجاهات”: الأسئلة كانت “مستفزة” وحاولوا اتهامي بـ”التشهير”.. والمذيعة ترد

علق الدكتور موافق الرويلي عضو مجلس الشورى السابق على ما حدث خلال استضافته الأحد في برنامج “اتجاهات” على “روتانا خليجية”، حيث انسحب من الحلقة التي ناقشت موضوع الشهادات الوهمية، إثر سؤال أحد الضيوف ومقدمة البرنامج عن مصدر شهادته.
ووصف الرويلي الأسئلة التي وُجهت له خلال الحلقة بـ”المستفزة” و”غير المهنية”، مبيناً أن مقدمة البرنامج كانت تحاول إلصاق تهمة “التشهير” به، مبيناً أن النظام ينص على أنه لا يعد تشهيراً حين يكون الشخص المعني هو من نشر سيرته الذاتية مضمنة بالوثائق والشهادات التي حصل عليها.
وأضاف أن الضيف الدائم للبرنامج يوسف القعيط سأله عن مؤهلاته، وهو ما أثار تعجبه حول عدم إلمام أسرة البرنامج بمن تستضيف، ومن ثم اضطر للانسحاب من الحلقة.
وأشار إلى أن تصوير الحلقة تأخر لأكثر من ساعة بسبب انشغال مقدمة البرنامج بالحديث على الجوال دون أي مراعاة واحترام للضيوف، وأن إدارة القناة لم تبلغه بوجود ضيوف آخرين أو أي فقرات إضافية خارج سياق الموضوع.
من جانبها، قالت مقدمة البرنامج نادين البدير بحسب “عكاظ”، إن الرويلي يتهمها والبرنامج بتهم غير صحيحة، موضحةً أنه كان على علم كامل بطبيعة البرنامج ونوعية الضيوف ومحاور الموضوع الذي جرى مناقشته.
وأضافت أن صاحب الشهادة الذي يُتهم بأن شهادته مزورة يعد ذلك تشهيراً بحقه، وهناك قوائم من الشهادات الوهمية تحدث عنها الدكتور الرويلي وهي تحوي أسماء أشخاص معروفين والطعن في شهاداتهم ليس بالأمر السهل، وأردتُ منه فقط توضيح ذلك للمشاهدين.
وأشارت إلى أن تأخير تسجيل البرنامج لم يتجاوز نصف الساعة، مؤكدة أنها تتعامل مع جميع ضيوفها بمهنية وموضوعية وتقدير حتى وإن اختلفت معهم في وجهات النظر.