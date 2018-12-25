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أخبار الخرج > مدير التعليم بالخرج يقوم بزيارة تفقدية لمدرسة عبدالله بن الزبير الابتدائية لتحفيظ القرآن
25/12/2018   8:36 ص

مدير التعليم بالخرج يقوم بزيارة تفقدية لمدرسة عبدالله بن الزبير الابتدائية لتحفيظ القرآن

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شرُفت مدرسة عبدالله بن الزبير الابتدائية لتحفيظ القرآن في قاعدة الأمير سلطان الجوية هذا اليوم بزيارة كريمة من سعادة مدير التعليم الدكتور : خالد بن عبد الله العتيبي و مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية وبعض رؤساء الاقسام بالإدارة
وكانت الزيارة تفقدية لوقوف ساعدته على أهم إحتياجات مدارس القاعدة الجوية وتخلل الزيارة جولة تفقدية لمرافق المدرسة
وعرضًا مرئيًا لبعض الأنشطة و البرامج المقامة خلال الفصل الدراسي الأول وأهم البرامج المقدمة في الاسبوع الحي الذي اقيم بالمدرسة وكذلك عرضا مختصرا على البرنامج الإرشادي ( نافس ) الذي نال استحسان سعادته.
وفي ختام الزيارة قدم
قائد المدرسة الأستاذ عبدالله العنزي شكره لسعادة مدير التعليم على هذه الزيارة الكريمة.

مدير التعليم بالخرج يقوم بزيارة تفقدية لمدرسة عبدالله بن الزبير الابتدائية لتحفيظ القرآن

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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