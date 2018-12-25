طبيبة تخلع فك مواطنة بدلاً من ضرس العقل في مستوصف خاص بالطائف

تعرضت مواطنة في محافظة الطائف لخلع في الفك، أثناء خضوعها لعلاج في مستوصف خاص؛ لخلع ضرس العقل، فيما شكلت الشؤون الصحية لجنة؛ للوقوف على شكوى مقدمة من زوجها ضد المستوصف.
وأوضح محمد الحارثي، زوج المواطنة، أن طبيبة في مستوصف خاص قررت خلع ضرس العقل لزوجته، بعدما أجرت لها أشعة بانوراما، فحقنتها بالبنج وكسرت سنها، وعمدت إلى تغطية السن المكسور بقطعة شاش، وأجرت عملية حشو تجميلية لسن مجاورة، لم يكن موضع الشكوى.
وأشار الحارثي، وفقاً لـ “عكاظ”، إلى أن الطبيبة طلبت من زوجته الحضور في اليوم التالي لخلع الضرس، وبعدما وصلت منزلها شعرت بآلام في أذنها وصداع حاد، فاضطر إلى مراجعة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وعرض الحالة على استشاري الفكين، الذي أكد أن تاج ضرس العقل تعرض للكسر وتمزق فك في اللحي.
بدوره، أوضح المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن الشؤون الصحية تلقت الشكوى، وأرسلت فريقاً للوقوف على الوضع في المستوصف وإحالة الملف للتحقيق.