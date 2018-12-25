تحدث استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب عما يسمى بمرض الوسواس القهري، وما هي أعراضه، وكشف عما قاله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن المصابين بهذا المرض.
وقال الحبيب خلال لقاء متلفز ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن مريض الوسواس القهري قد تأتيه أفكار ملحة في الدين ولا يدري أن هذه الأفكار حالة مرضية.
وأضاف أن هناك فرقاً بين الوسواس القهري والوسواس الشيطاني؛ فالوسواس الشيطاني يدعوك إلى محبوبات النفس، أما القهري فيدعوك إلى أشياء أنت تكرهها.
وأوضح الحبيب أنه سأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذات يوم عن حال هؤلاء المصابين بالمرض، فأخبره أنهم مأجورون وإن ساورتهم الشكوك في صحيح الدين، وطلب منه أن يكتب وينقل عنه قوله هذا.
وأشار إلى أن المحيطين بالمريض يستطيعون مساعدته إذا فهموا طبيعة المرض، ويمكن للمريض أن يساعد نفسه باتباع 3 طرق؛ وهي قطع التفكير مهما ألحت الفكرة، وعدم الاستجابة للإلحاح، ثم صرف الانتباه عنها.
وفق “أخبار 24”.