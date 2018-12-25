حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، متوقعة ارتفاعاً في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.
وأضافت أنه يتوقع هبوب رياح جنوبية معتدلة وسماء غائمة جزئيًا على شمال وغرب ووسط المملكة، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (عسير، الباحة، جازان، الطائف).
وأشارت الهيئة إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
وأوضحت أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.