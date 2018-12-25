مدير “تعليم مكة” يوجه بعلاج الطلاب غير السعوديين بالمراكز الصحية مجاناً

وجه مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي، بعلاج الطلاب والطالبات من أبناء المقيمين في المراكز الصحية مجاناً، وتحديث ربط المدارس بمراكز الرعاية القريبة منها.
وجاء التوجيه عقب الاجتماع الذي عقدته الإدارة التعليمية بمديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة مؤخراً بهذا الخصوص وفقاً لـ “سبق”؛ حيث تم التأكيد على جميع قادة مدارس البنين والبنات بضرورة تحديث ربط المدارس بمراكز الرعاية الصحية الأولية وعلاج الطلاب بها.
يذكر أن الطلاب المقيمين كانوا يتلقون الكشف والعلاج تحت بند العلاج بأجر في المنشآت الصحية التابعة للوزارة، لتكون خطوة العلاج مجاناً هي الأولى من نوعها.