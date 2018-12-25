مقيم مطلوب للشرطة يسرق سيارة فخمة ويحاول الهروب من أمن الطرق بمكة

أوقفت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بالقوة الجبرية مقيماً من الجنسية السورية، أثناء محاولته الهرب من إحدى نقاط التفتيش، ليتضح أنه مطلوب لدى شرطة العليا بالرياض.
واشتبه رجال أمن الطرق بمركز المويه على طريق الرياض بمركبة من نوع “BMW” موديل حديث وهي تسير بسرعة عالية، فمرروا بلاغاً لنقطة تفتيش دوريات رضوان بناحية الطائف، وعند استيقاف المركبة أبرز قائدها استمارتها، ولاذ بالفرار.
وتمت متابعة قائد المركبة وتمرير البلاغ إلى دوريات العطيف، وإقامة نقطة تفتيش عند كوبري “ساسكو”، وعند وصول صاحب المركبة لنقطة التفتيش صدم مركبة أخرى من الخلف وحاول الهرب، إلا أن عناصر الأمن أطلقوا رصاصة تحذيرية كي يتوقف غير أنه لم يستجب لهم، فتم إطلاق رصاصتين على السيارة وإعطاب الإطارين الأمامي والخلفي لها، والسيطرة عليه.
واتضح لعناصر أمن الطرق، وفقاً لـ “سبق”، أن قائد المركبة سوري الجنسية، وأنه لا يحمل أي إثبات شخصية، وبعد التحري عنه تبيّن أنه مطلوب في قضية إيقاف خدمات لدى المحكمة العامة بالرياض، ومطلوب في إيقاف خدمات لدى الدوائر الحقوقية بالمحكمة العامة، وأنه معمم عليه من شرطة العليا بالرياض.
وبالتواصل مع مالك المركبة اتضح أن مركبته مسروقة، فتم توجيهه بالذهاب إلى أقرب مركز شرطة للإبلاغ عن المركبة.