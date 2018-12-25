نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > في حـادث مأساوي.. مصـرع مواطن حـرقاً أمام أحد أطفاله بالأحساء
25/12/2018   8:29 ص

في حـادث مأساوي.. مصـرع مواطن حـرقاً أمام أحد أطفاله بالأحساء

+ = -
586

لقي مواطن مصـرعه في حـادث مأساوي داخل مزرعته في المبرز بمدينة الأحساء أمس (الإثنين)، بعدما سقط داخل تنور أمام أحد أطفاله الذي لم يتجاوز 11 عاماً، ليتـوفى متـأثراً بحـروقه.

وأوضح أحد أقارب المتـوفى، أن الفقـيد يبلغ من العمر 57 عاماً، وكان يقوم بتجهيز وطبخ وجبة الغداء قبل أن يسقط في التنور المشتعل أمام طفله، الذي بـكى من الصـدمة وصـرخ مستنجداً بمن حوله، وقام بسكب الماء على التنور لإطفائه دون جدوى. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الدفاع المدني حضر لموقع الحـادثة وقام بإخراج قريبه من التنور، حيث توفـي متأثراً بالحـروق التي تعرض لها.

في حـادث مأساوي.. مصـرع مواطن حـرقاً أمام أحد أطفاله بالأحساء

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885019185.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.