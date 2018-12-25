في حـادث مأساوي.. مصـرع مواطن حـرقاً أمام أحد أطفاله بالأحساء

لقي مواطن مصـرعه في حـادث مأساوي داخل مزرعته في المبرز بمدينة الأحساء أمس (الإثنين)، بعدما سقط داخل تنور أمام أحد أطفاله الذي لم يتجاوز 11 عاماً، ليتـوفى متـأثراً بحـروقه.
وأوضح أحد أقارب المتـوفى، أن الفقـيد يبلغ من العمر 57 عاماً، وكان يقوم بتجهيز وطبخ وجبة الغداء قبل أن يسقط في التنور المشتعل أمام طفله، الذي بـكى من الصـدمة وصـرخ مستنجداً بمن حوله، وقام بسكب الماء على التنور لإطفائه دون جدوى. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الدفاع المدني حضر لموقع الحـادثة وقام بإخراج قريبه من التنور، حيث توفـي متأثراً بالحـروق التي تعرض لها.