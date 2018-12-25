بالفيديو.. وزير التجارة يوضح صلة قرابته بالفنان ناصر القصبي

كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، عن صلة قرابته بالفنان ناصر القصبي، لافتاً إلى أن جده ووالد ناصر أبناء عمومة.
وعلّق ماجد القصبي في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، على سلوك جسّده الفنان ناصر القصبي في مسلسل “سيلفي” حينما قام بدور وزير يستعين بشاب صغير في السن يلقب “بدواء الكحة”؛ كي يروج لشخصه في موقع “تويتر” مقابل المال وتغطية سفرياته.
وقال ماجد القصبي إنه يعتقد أن الترويج لشخص الوزير غير صحيح، أما الترويج لخدمات المنشآت الحكومية، وتوعية المواطنين بأنشطة الوزارة وما تقدمه لهم، فهذا شيء طيب. وفق “أخبار 24”.
وأضاف رداً على سؤال يتعلق بصلة قرابته بناصر القصبي: “بالنسبة لناصر فإن أبوه وجدي عيال عم لزم”.
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معالي #وزير_التجارة د. #ماجد_القصبي يكشف عن صلة القرابة التي تجمعه بالفنان#ناصر_القصبي.#وزير_التجارة_في_الصورة pic.twitter.com/0KvHYrP8Er
— في الصورة (@Fealsora) December 24, 2018