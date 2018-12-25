أكد ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، أن هناك أسبابًا عديدة أدت إلى ما ذكره عبدالعزيز العجلان، نائب رئيس الغرفة التجارية بالرياض سابقاً، من إغلاق الكثير من الشركات والمحلات وعرضها للإيجار ووجود شقق خالية وتسريح الموظفين السعوديين، نافياً أن تكون الرسوم هي السبب الوحيد في ذلك.
وأوضح القصبي خلال استضافته عبر برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن السبب في ذلك هو الانكماش الاقتصادي وعمليات التصحيح وانخفاض الإنفاق الحكومي وانخفاض الاستهلاك وتغيير نمط التجارة اليوم إلى التجارة الإلكترونية.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية هي نمط جديد دخل بقوة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وتغير الحال في مسألة البيع والشراء، فبدلاً من الذهاب للشراء من المحلات أصبحت تشتري وتدفع عبر الإنترنت.
وذكر له المذيع عبدالله المديفر أن المقصود صراحة هو الإصلاح وموضوع الرسوم والمقابل المادي هو الذي جعل كثيراً من الناس والمنشآت تخرج من السوق، إضافة إلى مغادرة عدد كبير من العمالة من المملكة.
فرد الوزير بأننا لو نسبنا كل ما حدث من خروج للشركات والعمالة إلى الرسوم فقط، فهذا غير صحيح، فقد تكون الرسوم سببت ألماً في القطاع الخاص وأثرت فيه، لكن أن تكون هي السبب الوحيد الذي أدى إلى إغلاق هذه المحلات فذلك ليس من الإنصاف، فهناك عدة عوامل منها ما ذكره سابقاً كالانكماش الاقتصادي وانخفاض الاستهلاك.
يذكر أن عبدالعزيز العجلان قد وجه سؤالاً خلال ملتقى الميزانية عما رأى أن هناك تعارضاً بين أرقام النمو المعلنة التي تصل إلى 2.3%، وبين الواقع الذي تشهده المحلات في الشوارع الرئيسية من عرضها للإيجار، والشقق الخالية والشركات التي تغلق أبوابها، فضلاً عن تسريح الموظفين السعوديين.
وفق “أخبار 24”.