أيهما أفضل خلال اليوم.. وجبات كثيرة العدد قليلة الحجم أم العكس؟ وما علاقة ذلك بالسكري؟

يوجد تضارب كبير في الآراء بشأن العدد المثالي لوجبات الطعام على مدار اليوم، وأهمية ذلك لعملية التمثيل الغذائي الضرورية للصحة.
التمثيل الغذائي (الأيض) هو تفاعلات كيميائية داخلية أساسية للحفاظ على الحياة، ويعرف معدل الأيض بأنه عدد السعرات التي يحرقها الجسم خلال فترة محددة.
قال موقع “Healthline” إن فكرة تناول وجبات “صغيرة” وعلى فترات متكررة تزيد عملية التمثيل الغذائي مجرد خرافة.
صحيح أن هضم الوجبة يزيد من التمثيل الغذائي، لكن الكمية الإجمالية للطعام المأكول هي التي تحدد قدر الطاقة التي استنفدت في الهضم.
إن تناول 3 وجبات بكل منها 800 سعر حراري سيعود بنفس نتيجة تناول 6 وجبات، بكل منها 400 سعر حراري، ولذلك فإن تقليل الكمية وزيادة عدد الوجبات لن يزيد معدل التمثيل الغذائي أو عدد السعرات التي يتم حرقها على مدار اليوم.
أوضح الموقع أيضاً أن الوجبات قليلة العدد كبيرة الحجم تخفّض متوسط مستوى سكر الدم يومياً، موضحاً أن تناول أكبر قدر من السعرات في الصباح وتقليل ذلك عصراً وليلاً يقلل معدل السكر في الدم.
وعن إهمال وجبة الإفطار، أوضح “هيلث لاين” أنه لا يوجد ما يثبت أن إهمال الإفطار يضر بالصحة، لكنه أوصى مرضى السكري بالاعتياد على إفطار “صحي” وتناول معظم السعرات مبكراً في الصباح. وفق “أخبار 24”.
كما أوضح أن تفويت موعد وجبة بين الحين والآخر، يساعد أيضاً في خسارة الوزن ويحسن من التحكم في مستوى السكر بالدم.