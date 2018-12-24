بالخرج: شركة ناسكو العالمية تكرم مؤسسة دار الثريا للكهرباء

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تقدمت شركة ناسكو العالمية بتكريم مؤسسة دار الثريا للكهرباء لتحقيقها اعلى مبيعات في المنتجات الكهربائية في محافظة الخرج لعام 2018 وتعتبر مؤسسة دار الثريا اكبر موزع لكبريات الشركات الكهربائية.
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