بعد سؤاله عن مصدر شهادته.. “الرويلي” يوضح سبب انسحابه من برنامج “اتجاهات”

أوضح عضو مجلس الشورى السابق الدكتور موافق الرويلي سبب انسحابه من برنامج “اتجاهات” المذاع على “روتانا خليجية” في حلقة خُصصت عن الشهادات العلمية المزورة، والتي كان قد شن حملة على من اتهمهم بحملها.
وكتب الرويلي على حسابه في “تويتر” تغريدة تبدو تهكمية قال فيها: “الكل يسأل لماذا انسحبت من المقابلة مع نادين بدير في قناة روتانا خليجية؟.. اعتذر لهم واقول: كان مستوى الاعداد للحلقة ومستوى الحوار فيها واسئلة المحاورون راقية جدا ومعدة بمهنية عالية وتنم عن فهم عميق لهذا فالحلقة ارقى من مستواي ولهذا انسحبت والسلام هلكوني”.
وكان الرويلي قد غضب من سؤال طرحه عليه صاحب قناة “أيامي” يوسف القعيط أحد ضيوف الحلقة، عن مصدر شهادته، وذلك خلال الحديث عن الشهادات المزورة والوهمية، ما دفع الرويلي للانسحاب وهو يتساءل: “ليش تقيم شهادتي”. وفق “أخبار 24”.