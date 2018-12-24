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أخبار محلية > “القصبي”يرد على مخاوف رجال الأعمال من منافسة صندوق الاستثمارات.. ويؤكد: “ألبسنا كل شيء عقاله”
24/12/2018   11:49 م

“القصبي”يرد على مخاوف رجال الأعمال من منافسة صندوق الاستثمارات.. ويؤكد: “ألبسنا كل شيء عقاله”

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فنّد وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مخاوف رجال الأعمال من منافسة صندوق الاستثمارات العامة والشركات الحكومية الجديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح خلال استضافته في برنامج “في الصورة” عبر قناة “خليجية”، مساء اليوم الإثنين، أن الدولة والشركات التابعة لها عندما تدخل للاستثمار تغطي نقصا في قطاعات معينة لوضع الحد الأدنى من الإمكانات لتوفير خدمة للمواطن.

وعدّد القصبي القطاعات الجديدة التي يمكن لرجال الأعمال الاستثمار فيها خلال المرحلة المقبلة، ومنها المعادن والخدمات اللوجستيية والسياحة والترفيه والثقافة والتراث وخدمات المعتمرين والفندقة، مشيرا إلى إن الدولة وفّرت كل المحفزات لتمكين القطاع الخاص. وفق “أخبار 24”.

وردا على اتهامات بأن الحكومة تجابي المستثمر الأجنبي على حساب نظيره المحلي، أكد أن الدولة لا تفتح الباب للاستثمار لتجار الشنطة أو الشركات الصغيرة، إنما تستقطب الشركات الأجنبية النوعية التي تضع قيمة مضافة في السوق وتوطّن التقنية، مشيرا إلى أنه تم خلال السنوات الأربع الماضية استقطاب 1704 مستثمرين أجانب، وألبِس كل شيء عقاله.

“القصبي”يرد على مخاوف رجال الأعمال من منافسة صندوق الاستثمارات.. ويؤكد: “ألبسنا كل شيء عقاله”

أخبار محلية
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