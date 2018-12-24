كشفت إمارة مكة المكرمة تفاصيل المقطع المتداول والذي ظهر فيه شخص يعتدي على رجل أمن بصحن الطواف، بأنه مواطن في العقد الثالث من العمر، تلفظ على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالمسجد الحرام أثناء أداء عملهم، وحاول الاعتداء عليهم.
وأوضحت أنه عند استعانة رجال الهيئة بأحد رجال الأمن لتهدئة الموقف بادر بالتلفظ على رجل الأمن بألفاظ غير لائقة، والاعتداء والتهجم عليهم، ورفع صوته، دون مراعاة لحرمة الزمان والمكان.
وأضافت أنه تم التعامل مع الموقف بكل هدوء من قبل رجال الأمن، تقديرا لشرف خدمة قاصدي المسجد الحرام، وتنفيذا لتوجيهات ولاة الأمر، بتحكيم العقل، وإظهار الصورة المشرفة لرجل الأمن، فقد تم التحفظ على الشخص وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وكان مقطع فيديو قد أظهر شجارا وقع بين رجل أمن بالقوة الخاصة بالحرم المكي ومواطن تضمن تماسكا بالأيدي حتى صفع المواطن رجلَ الأمن على وجهه، وسط ذهول المعتمرين.
وفق “أخبار 24”.