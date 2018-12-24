كشف مقطع فيديو واقعة طريفة توثق كيف تمت الاستفادة من تقنية “ڨار” التي استُحدثت في مباريات كرة القدم للتأكد من الحالات الجدلية التي يُختلَف حولها بإعادتها على شاشة الفيديو وإصدار قرار حاسم.
وأظهر المقطع أحد الأسواق، حيث اختلف الكاشير مع زبون، حيث ادّعى الكاشير أن الزبون لم يسدد قيمة ما أخذه من مشتريات، فيما أكد الزبون أنه سدد القيمة نقدا للكاشير.
واحتكم الطرفان، بحضور عدد من الأشخاص، إلى شاشة المراقبة التي تسجل ما ترصده الكاميرا عند الكاشير، وبإعادة المقطع تأكد أن الزبون قد سدد القيمة بالفعل للكاشير، الذي يبدو أنه اختلط عليه الأمر.
وفق “أخبار 24”.