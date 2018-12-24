تلقى أبناء الأمير طلال بن عبدالعزيز مساء اليوم (الإثنين) العزاء في وفـاة والدهم بقصر “الفاخرية”، حيث تقدمهم في استقبال المُعزين الأمير الوليد بن طلال.
وثق ذلك صور ومقاطع فيديو من مقر العزاء، حيث أظهرت حضور عدد من الأمراء وممثلي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجموع غفيرة من المواطنين.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أدى مع جموع المصلين، أمس الأحد، بجامع الإمام تركي بن عبدالله، صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز، بحضور عدد من الأمراء والمسؤولين.
وفق “أخبار 24”.